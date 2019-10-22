مستشفى الهضبة يتسلم أجهزة طبية وحضانات أطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 12:00 مساء
مستشفى الهضبة العام، (الإنترنت: أرشيفية)

تسلم مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا) أجهزة ومعدات للعديد من الأقسام، خلال الأيام الماضية، ضمن الدعم الذي تقدمه وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وتضمن الدعم أجهزة ومعدات متكاملة لقسم العلاج الطبيعي، و25 جهاز الموجات فوق الصوتية، ومناظير للجهاز الهضمي، ومنظار للأمعاء الاثنى عشر، ومنظم أكسجين، وجهاز الموجات فوق الصوتية للقلب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وشملت الأجهزة أيضًا 100 شاشة مراقبة للعلامات الحيوية للمريض، وجهازين «C - Arm»، وحضانات أطفال، وأجهزة تعقيم وأسرَّة عناية، وأسرَّة إيواء كبار عظام.

وحصل المستشفى أيضًا على وحدة منظار نساء وولادة، وأجهزة تنفس صناعي، ومنظار مختبرات، وأسرَّة أطفال، ومعدات جراحية لعمليات النساء والولادة، وأجهزة تخطيط القلب، وأجهزة صدمة كهربائية، وأجهزة تخديم.

يذكر أن المستشفى يقع في العاصمة طرابلس، وتبلغ سعته السريرية 600 سرير.

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