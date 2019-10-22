«تسييري أجدابيا» يعد خطة لإزالة المباني العشوائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 08:35 صباحا
اجتماع المجلس التسييري لبلدية أجدابيا من أجل وضع خطة لإزالة المباني العشوائية، 21 أكتوبر 2019، (وال البيضاء)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، إمبارك المنفي، مع قيادات فرع جهاز الدعم المركزي أجدابيا، إعداد خطة لتأمين عملية إزالة المباني العشوائية بالمدينة.

واتفق المجلس التسييري مع إدارة الفرع على تشكيل لجنة والتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية داخل المدينة للبدء في تأمين عملية إزالة العشوائيات بالمدينة، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وتشهد بنغازي حملة مماثلة لإزالة المباني المخالفة فيها، إذ أزال أفراد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أمس الإثنين، محل إصلاح سيارات تحول إلى وكر لتعاطي المخدرات في منطقة سيدي حسين بالمدينة.

كما هدم أفراد الجهاز مخالفات في سوق الوحدة العربية الشهير بـ(سوق المصرية) في مدينة بنغازي، بعد إخطار المخالفين، وصادروا بعض السلع التموينية التي تباع على قارعة الطريق، وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي.

 

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