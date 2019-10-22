مركز بنغازي الطبي: 1000 حالة إصابة بالأورام سنويا

رئيس قسم الأورام والعلاج الإشعاعي بمركز بنغازي الطبي الدكتور علي الزناتي, (الإنترنت)

حذر رئيس قسم الأورام والعلاج الإشعاعي بمركز بنغازي الطبي، الدكتور علي الزناتي، من تزايد حالات الإصابة بأمراض الأورام بشكل كبير، مضيفًا أن الحالات الجديدة المسجلة تصل إلى 1000 حالة جديدة سنويًّا، فضلًا عن مراجعة ما لا يقل عن 70 إلى 100 حالة يوميًّا.

وطالب في بيان لمركز بنغازي الطبي أمس، بإنشاء مركز متخصص في الأورام يعمل على علاج المرضى الذين يواجهون معاناة كبيرة.

وتابع أن «علاج الأورام مكلف، إذ تستمر علاقة المريض بالقسم، حتى بعد الشفاء من مرضه، فلابد من المراجعة من فترة لأخرى»، لافتًا إلى أن العلاج يحتاج إلى معدات وأجهزة تشخيص وتحليل وأدوية غالية الثمن.