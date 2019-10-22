بلدية سرت تبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم مشروعات الشباب بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 01:04 صباحا
اجتماع في بلدية سرت لبحث دعم مشروعات الشباب, 21 أكتوبر 2019 (بوابة الوسط)

استعرض عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع منسق ملف الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA» محمد المجبري، مشروع دعم الشباب الذى تشرف عليه البلدية بشكل مباشر وبتمويل من مؤسسات دولية في مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان بقيمة 2.5 مليون دولار لإقامة مشاريع صغرى ومتوسطة للشباب بسرت في كافة المجالات.

حضر اللقاء الذى استمر نحو ساعتين في قاعة اجتماعات البلدية، عضو المجلس البلدي المكلف متابعة ملف التعليم والشباب صالح علي عيادة، ونخبة من العناصر الشبابية والنسائية ومسؤولي وممثلي المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بسرت.

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وأوضح مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت محمد الإميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن المشروع يستهدف دعم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ورواد الأعمال فضلًا عن دعم المرأة والطفل.

ولفت الإميل إلى الاستماع خلال اللقاء، لمقترحات وأفكار الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في كافة الجوانب، وبما يخدم ويحقق النتائج المرجوة للشباب بسرت.

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