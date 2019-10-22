«الجوف للتقنية النفطية» تعلن إعادة تشغيل مصنع المواد الموازنة بقدرة 100 ألف طن سنوياً

أعلنت شركة الجوف للتقنية النفطية، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أمس، استكمال أشغال الصيانة بمرافقها، واستئناف عمليات الإنتاج بمصنع المواد الموازنة الذي تبلغ قدرته الإنتاجيّة 100 ألف طن سنويا.

وأوضح بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، أن الشركة قامت خلال الأسابيع الماضية، بأعمال صيانة وإصلاح مكثفة بالمصانع والمباني الإدارية التابعة لها؛ شملت تجهيز قاعة الاجتماعات، وصيانة مبنى إدارة التصنيع ومختلف الوحدات الإنتاجية بالمجمّع الصناعي، إضافة إلى صيانة شاملة لمصنع المواد الموازنة المتوقّف عن العمل منذ 2014.

ولفت البيان إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، هنأ خلال مكالمة هاتفية، كافّة العاملين بالشركة بهذا النجاح، معربا عن خالص تقديره لما بذلوه من جهود استثنائية لضمان حسن سير الأشغال «على الرغم من كلّ التحدّيات التي واجهت الشركة»، قائلا إنّ «استكمال كافّة الأشغال في أقلّ من ثمانية أسابيع يعكس مدى خبرة العاملين وتفانيهم في العمل.. هذا ليس بغريب على موظفّي شركة الجوف، الذين كان لهم الفضل في مضاعفة الشركة لدخلها مقارنة بالعام الماضي، وتسجيلها لأعلى ايرادات منذ 2010».

وأضاف أنّ إعادة تشغيل مصنع المواد الموازنة يعتبر مكسبا لقطاع النفط والغاز في ليبيا، والمتخصص في إنتاج العديد من المواد المستخدمة في حفر الآبار النفطية مثل البارايت والبنتونايت وكربونات الكالسيوم وكذلك مادة الردم المستعملة كحماية مهبطية؛ وهو ما سيساهم في توفير المواد الأساسية التي تحتاجها المؤسسة في عمليات الحفر، خصوصا أنّنا «نعتزم حفر أكثر من 40 بئرا في المناطق البريّة العام القادم، وما يقارب 31 بئرا بحرية خلال السنوات القادمة في التركيبين (أ، هـ)».