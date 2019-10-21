مجلس النواب ينعى الفنان الراحل صالح الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 10:56 مساء
الفنان الراحل صالح مفتاح الأبيض, (أرشيفية : الإنترنت)

نعـى مجلس النواب، الفنان القدير الراحل صالح مفتاح الأبيض، الذي وافته المنية مساء السبت، بأحد المستشفيات بجمهورية تونس بعد معاناة مع المرض.

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وقال مجلس النواب في بيان اليوم، «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الأسى والحزن ينعى رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، وكافة العاملين بالديوان فقيد الوطن الفنان القدير الراحل صالح مفتاح الأبيض»، مضيفا أن الفنان الراحل «اجتمع على حبه كافة أبناء الشعب الليبي وأدخل البهجة والفرح والسرور لكل بيت ليبي ورسم الابتسامة على وجوهنا جميعاً، وتوحد في حبه أبناء شعبنا ونحن في أمس الحاجة إلى ما يجمع شملنا».

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