مديرية أمن أمساعد تقيم احتفالية لتكريم متقاعدي الشرطة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 10:37 مساء
حفل تكريم متقاعدي الشرطة بمديرية أمن شحات. (الإنترنت)

أقامت مديرية أمن أمساعد، صباح اليوم الإثنين، احتفالية لتكريم متقاعدي الشرطة التابعين للمديرية بحضور مدير أمن طبرق العميد ميلود جواد، ومدير أمن أمساعد العميد عمران أبريك، وعميد البلدية المكلف ولفيف من ضباط وضباط صف من مختلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وعدد من أعيان ومشايخ ووجهاء بلدية أمساعد.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق إن الاحتفالية «لمسة وفاء ومبادرة طيبة» من المديرية تجاه متقاعدي الشرطة الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة الوطن والموطن.

وتخلل الحفل عديد الكلمات التي أشادت بدور متقاعدي الشرطة والاحترام العميق الذي تحظى به هذه الشريحة داخل الوزارة. الذين جرى تكريمهم خلال الحفل.

وأضاف المكتب الإعلامي للمديرية أن اجتماعا أمنيا موسعا عقد بمقر بلدية أمساعد ضم مدير أمن أمساعد ومدير أمن طبرق وعميد بلدية أمساعد المكلف «لمناقشة الأمور الأمنية التي تخص المديريتين ومن أبرزها آلية تنفيذ قرار منع سير الشاحنات ليلا حفاظا على أرواح المواطنين».

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن أمساعد أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «دراسة خطة أمنية لجميع الوحدات الأمنية وتعزيز التنسيق الدائم بين المديريتين وتوحيد الجهود الأمنية بما يسهم في إرساء قواعد متينة لاستتباب الأمن بكافة المنطقة الممتدة من بلدية أمساعد وحتى بلدية طبرق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة هونغ كونغ تزور مسجدا تعرض للرش بمدفع ماء ملون
دولى
لبنان: الحريري يتفق مع شركائه على قائمة إصلاحات أملا في تهدئة المحتجين
عربى
4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد سحرية لبذور البطيخ