مديرية أمن أمساعد تقيم احتفالية لتكريم متقاعدي الشرطة

حفل تكريم متقاعدي الشرطة بمديرية أمن شحات. (الإنترنت)

أقامت مديرية أمن أمساعد، صباح اليوم الإثنين، احتفالية لتكريم متقاعدي الشرطة التابعين للمديرية بحضور مدير أمن طبرق العميد ميلود جواد، ومدير أمن أمساعد العميد عمران أبريك، وعميد البلدية المكلف ولفيف من ضباط وضباط صف من مختلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وعدد من أعيان ومشايخ ووجهاء بلدية أمساعد.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق إن الاحتفالية «لمسة وفاء ومبادرة طيبة» من المديرية تجاه متقاعدي الشرطة الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة الوطن والموطن.

وتخلل الحفل عديد الكلمات التي أشادت بدور متقاعدي الشرطة والاحترام العميق الذي تحظى به هذه الشريحة داخل الوزارة. الذين جرى تكريمهم خلال الحفل.

وأضاف المكتب الإعلامي للمديرية أن اجتماعا أمنيا موسعا عقد بمقر بلدية أمساعد ضم مدير أمن أمساعد ومدير أمن طبرق وعميد بلدية أمساعد المكلف «لمناقشة الأمور الأمنية التي تخص المديريتين ومن أبرزها آلية تنفيذ قرار منع سير الشاحنات ليلا حفاظا على أرواح المواطنين».

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن أمساعد أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «دراسة خطة أمنية لجميع الوحدات الأمنية وتعزيز التنسيق الدائم بين المديريتين وتوحيد الجهود الأمنية بما يسهم في إرساء قواعد متينة لاستتباب الأمن بكافة المنطقة الممتدة من بلدية أمساعد وحتى بلدية طبرق».