بالصور.. وقفة بمستشفى الحوادث أبو سليم تضامنا مع الأطباء المختطفين في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 10:28 مساء
وقفة بمستشفى الحوادث أبو سليم تضامنا مع الأطباء المختطفين في غدامس, 21 أكتوبر 2019 (صحة الوفاق)

نظم العاملون بمستشفى الحوادث أبو سليم، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية تضامنا مع الأطباء الذين تم اختطافهم وهم في قافلة طبية متوجهة إلى مدينة غدامس، وفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم.

ودان المشاركون في الوقفة خطف ستة أطباء كانوا ضمن قافلة طبية ذاهبة إلى مستشفى غدامس العام، الجمعة 11 أكتوبر الجاري، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الأطباء المخطوفين وعدم تحميلهم مسؤولية أفعال أطراف أخرى لا صلة لهم بها.

مصدر حكومي: خطف 6 أطباء من قافلة طبية كانت في طريقها إلى غدامس

وأفادت مصادر بوزارة الصحة وأقارب الأطباء المخطوفين لـ«بوابة الوسط»، في وقت سابق، أنهم «لم يتلقوا أي جديد بشأنهم رغم وعود بالعمل على إطلاقهم، وأنهم لم يتمكنوا من التواصل معهم منذ اختطافهم، بينما يصر خاطفوهم على مطلبهم».

يذكر أن مدير مستشفى غدامس، محمد الثني، كشف لـ«بوابة الوسط»، أن خاطفي الأطباء الستة في الزنتان «يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة الردع»، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات مع «المجلس البلدي وأعيان ومشايخ الزنتان».
العاملون بمستشفى طرابلس المركزي يهددون بإيقاف العمل تضامنا مع الأطباء المختطفين في الزنتان

وقال الدكتور محمد الثني: «سبب الخطف يتعلق بوجود أحد أبناء عائلة الوحيشي محتجز لدى قوة الردع بطرابلس، وطلب الخاطفين هو الإفراج عن هذا الشخص مقابل إطلاق الأطباء، الذين ينتمي بعضهم إلى منطقتي سوق الجمعة وتاجوراء».

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