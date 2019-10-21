النيابة العامة تغلق مخازن السلع التموينية في بلدية شحات

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 10:00 مساء
نيابة شحات الجزئية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال مسؤول الإعلام بفرع جهاز الحرس البلدي في شحات، أيمن بواغريب، اليوم الإثنين، إن النيابة العامة أذنت للجهاز بإغلاق مخازن السلع التموينية في البلدية «بعد اكتشاف وجود ديدان بأغلب المواد المخزنة بها».

وأوضح بواغريب لـ«بوابة الوسط» أن جهاز الحرس البلدي ضبط خلال الفترة الماضية سلعا تموينية بالمخازن غير صالحة للاستهلاك البشري كانت ستوزع على الجمعيات الاستهلاكية ببلديتي شحات والبيضاء.

وأكد بواغريب أن جهاز الحرس البلدي اتخذ كافة الإجراءات القانونية بعد ضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وقام اليوم بتنفيذ تعليمات النيابة العامة بإغلاق مخازن السلع التموينية وتشميعها.

وتشهد مدينة شحات حملات مستمرة لضبط ومصادرة المواد والسلع الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية، كما ينظِّم جهاز الحرس البلدي حملات مستمرة لضبط الأسواق.

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