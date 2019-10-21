السراج يقرر صرف مخصصات «جبر الضرر» ضمن اتفاق مصراتة وتاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 09:16 مساء

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صرف المبالغ المخصصة ضمن بند جبر الضرر، في إطار الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات الاتفاق الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء السراج، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، مع عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعضوين من المجلس البلدي مصراتة، ووكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال.

وأوضح بيان للمجلس الرئاسي، أن الاجتماع ناقش أيضا عددا من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع تحت التنفيذ، إضافة لسبل إتمام المشاريع المتوقفة التي وصل الإنجاز بها إلى نسبة كبيرة وبالأخص مشاريع التعليم.

من ناحية ثانية تناول الاجتماع الإجراءات اللازم اتخاذها وعلى وجه السرعة لمواجهة انتشار مرض اللشمانيا، حيث أكد السراج أن لهذا الملف أولوية خاصة.

لقاء السراج مع عميدي بلديتي مصراتة وتاورغاء, 21 أكتوبر 2019 (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة هونغ كونغ تزور مسجدا تعرض للرش بمدفع ماء ملون
دولى
لبنان: الحريري يتفق مع شركائه على قائمة إصلاحات أملا في تهدئة المحتجين
عربى
4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد سحرية لبذور البطيخ