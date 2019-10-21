السراج يقرر صرف مخصصات «جبر الضرر» ضمن اتفاق مصراتة وتاورغاء

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صرف المبالغ المخصصة ضمن بند جبر الضرر، في إطار الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات الاتفاق الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء السراج، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، مع عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعضوين من المجلس البلدي مصراتة، ووكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال.

وأوضح بيان للمجلس الرئاسي، أن الاجتماع ناقش أيضا عددا من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع تحت التنفيذ، إضافة لسبل إتمام المشاريع المتوقفة التي وصل الإنجاز بها إلى نسبة كبيرة وبالأخص مشاريع التعليم.

من ناحية ثانية تناول الاجتماع الإجراءات اللازم اتخاذها وعلى وجه السرعة لمواجهة انتشار مرض اللشمانيا، حيث أكد السراج أن لهذا الملف أولوية خاصة.

لقاء السراج مع عميدي بلديتي مصراتة وتاورغاء, 21 أكتوبر 2019 (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)