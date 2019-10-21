بالصور.. انطلاق حملة مكافحة سرطان الثدي بإجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 07:44 مساء
فعاليات الحملة العربية الموحدة الرابعة لمكافحة سرطان الثدي في إجدابيا, 20 أكتوبر 2019 (الإنترنت)

انطلقت أمس الأحد، فعاليات الحملة العربية الموحدة الرابعة لمكافحة سرطان الثدي تحت شعار «ما تنسيش الأعراض افحصي»، بإشراف من فرع الهلال الأحمر إجدابيا، وبالتواكب مع الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي «أكتوبر الوردي».

وشملت الحملة التي أقيمت بالمركز الثقافي تنظيم ندوة علمية توعية، قدمتها الدكتور أمينة الزوي، كما شملت توزيع العديد من الهدايا على الحضور تمثلت في منح كشف وفحص مبكر على المرض.

وقالت رئيسة اللجنة التحضيرية للحملة العربية الموحدة الرابعة لمكافحة سرطان الثدي وأخصائية تصوير الثدي الدكتور أمينة الزوي، إنهم نظموا الحملة مع 12 دولة عربية، على رأسها ليبيا، موضحة أن الحملة تبدأ في اليوم الأول من شهر أكتوبر وتنتهي 19 نوفمبر المقبل..

وأوضحت الزوي أن الحملة هدفها توصيل رسالة لكافة السيدات العربيات، مفادها «لا تنتظري الأعراض افحصي»، للقضاء على هذا المرض الذي تصل نسبة الشفاء منه في حالة الكشف المُكبر إلى 98%.

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