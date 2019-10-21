المدعي العام العسكري بـ«حكومة الوفاق» يأمر بالقبض على قيادات عسكرية بينهم حفتر

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 06:48 مساء
شعار مكتب المدعي العام العسكري. (أرشيفية: الإنترنت)

أمر المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، بالقبض على أربع قيادات عسكرية تابعين للقيادة العامة للجيش الوطني على رأسهم «اللواء خليفة حفتر» وفق ما ورد في أمر القبض.

جاء أمر القبض في كتاب وجهه عضو النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، إلى كل من إدارة الشرطة والسجون العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الليبية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوة العمليات الخاصة ومكتب البحث الجنائي بمديريات أمن (طرابلس - الجفارة غريان).

ونص أمر المدعي العام العكسري على إلقاء القبض على كل من القائد العام للجيش الوطني «لواء خليفة أبوالقاسم حفتر»، وآمر هيئة القضاء والسيطرة التابعة للقيادة العامة «عميد عون إبراهيم سالم الفرجاني» ورئيس الأركان العامة المكلف من مجلس النواب «عقيد عبدالرازق الناظوري» و«عقيد الشارف مسعود ضو البوزيدي».

وأوضح المدعي العام العسكري أن التحقيقات الجارية لديه في القضية رقم (2019/114 م.م.ع) والمتعلقة بالشكوى المقدمة من قبل المجني عليه حسام أبوعجيلة انبيص، بشأن واقعة خطف وقتل المجني عليهم: «أبوعجيلة علي محمد انبيص ومهند أبوعجيلة علي انبيص وحمزة عمار برباش»، وخطف وإيذاء المجني عليه حسام أبوعجيلة علي انبيص، بمنطقة اسبيعة (محلة بن عطية) بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، من قبل «مجموعة مسلحة (روسية الجنسية)» دون أن تحدد حيثيات المجني عليهم.

وأمر المدعي العام العسكري بالقبض على المتهمين المذكورين وإحالتهم إلى مكتب المدعي العام العسكري فور ضبطهم وكلف بالبحث والتحري عن المجموعة المسلحة الروسية وموافاته بأسماء عناصرها وأماكن تواجدهم حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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