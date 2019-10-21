حملة لإزالة العشوائيات والمباني المخالفة بمنطقة طريق المطار في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 05:46 مساء
حملة إزالة العشوائيات على طريق المطار في بني وليد. (الإنترنت)

بدأت اللجنة التي كلفها المجلس البلدي بني وليد بإزالة العشوائيات اليوم الإثنين، في حملة إزالة للعشوائيات والمباني المخالفة من منطقة طريق المطار بالمدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة أزالت خيام بيع الخضار العشوائية التي تفسد المظهر العام في منطقة طريق المطار بالمدينة.

وأوضح الساعدي أن الحملة التي بدأت لجنة الإزالة مستمرة في أداء عملها حتى إزالة كافة المظاهر المخالفة للقانون بمختلف مناطق المدينة.

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يشار إلى أن عميد بلدية بني وليد، سالم انوير أصدر القرار رقم (44) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لإزالة ومتابعة الأكشاك العشوائية لبيع الخضراوات الموجودة بالطرقات الرئيسية داخل نطاق البلدية، الخميس الماضي.

وتضم اللجنة المكلفة بإزالة الأكشاك العشوائية والمباني المخالفة في عصويتها ممثلين عن مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي ومكتب التخطيط العمراني في بلدية بني وليد.

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