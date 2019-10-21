إخلاء عائلات عالقة بحي الروس في طبرق جراء السيول

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 05:07 مساء
متطوعو الهلال الأحمر أثناء إخلاء عالقين جراء السيول بحي الروس في طبرق. (الإنترنت)

أخلت فرق الطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر فرع طبرق، اليوم الإثنين، عائلات عالقة بحى الروس في المدينة جراء السيول الغزيرة وارتفاع منسوب مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة منذ مساء أمس الأحد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر فرع طبرق عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها لم تسجل حتى هذه اللحظات وقوع أي خسائر بشرية في المدينة جراء هطول الأمطار الغزيرة والسيول، مشيرة إلى أنها تشارك كافة الجهات التنفيذية والشباب بالمدينة وسكان الحي في تقديم المساعدات.

وتشهد مناطق الجبل الأخضر وهضبة البطنان شرق البلاد منذ أمس الأحد هطول أمطار غزيرة وسيول أدت إلى جريان الأودية التي غمرت شوارع وطرق في عدة مناطق وبلدات بالمياه التي تسبب في عرقلة حركة سير المركبات وخلفت خسائر بشرية ومادية.

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وأعلنت مديرية الأمن في بلدية أم الرزم (32 كلم شرق مدينة درنة)، مساء أمس الأحد، وفاة امرأة وطفليها ونجاة الأب وفقدان طفلة رضيعة وجميعهم من عائلة واحدة، جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

وناشد المجلس التسييري لبلدية أم الرزم الجهات المسؤولة في الدولة ضرورة تقديم الدعم والمساندة للبلدية.

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وفي بلدية شحات بمنطقة الجبل الأخضر تسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسيّة. فيما قام جهاز الإسعاف والطوارئ بإجلاء عدد من الأسر العالقة في منازلهم التي غمرت مياه الأمطار الغزيرة.

وناشد مسؤول بيوت الشباب بالمدينة الجهات المختصة التدخل الفوري لكون المقر محاصرا من المياه ولا يوجد سبيل لخروج القاطنين فيه. كما قام الدفاع المدني والمتطوعين بفتح ممرات للمركبات الآلية بالشوارع الرئيسيّة نتيجة انسداد أغلب غرف تصريف مياه الأمطار فيها.

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