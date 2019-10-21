عقيلة صالح: «اجتماع القاهرة» يصب في صالح توحيد مجلس النواب لإنهاء الأزمة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن اجتماع 90 نائبًا من البرلمان الليبي في القاهرة يصب في صالح توحيد صف مجلس النواب كسلطة شرعية لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق إرادة الليبيين.

واتخذ النواب المجتمعون في القاهرة الجمعة الماضية عدة قرارات منها: تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية للإعداد جلسة لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، بهدف مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ورحب النواب بكل الجهود الدولية، لوضع حل للأزمة الليبية، لكنهم رفضوا أي تجاوز لمجلس النواب، ومحاولة وضع حلول تستند على معايير أخرى، «كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة»، موضحين أن «أي محاولات للزجِ بالسلطة القضائية، في العمل السياسي هو أمر خطير يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها، ويؤدي إلى خلل كبير بمبدأ الفصل بين السلطات».

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وثمن صالح جهود مصر الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية ودعم «السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب».