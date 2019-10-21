مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 03:20 مساء
مقر وزارة الخارجية الإيطالية، (الإنترنت: أرشيفية)

كشف مسؤول بالخارجية الإيطالية، أن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ترغب ألمانيا في استضافته في برلين بحلول نهاية العام، سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ولن يشهد مشاركة الليبيين.

وقال المدير العام بالوزارة لشؤون دول البحر المتوسط والشرق الأوسط، لوكا جوري، إن الجديد في مؤتمر برلين هو التنسيق بين مجموعة «5 + 5»، أي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى إيطاليا والإمارات ومصر وتركيا، علاوة على ألمانيا، مشيرًا إلى أن مؤتمر برلين هو «اللقاء الأول الذي يقام حول ليبيا دون الليبيين».

وجاءت تصريحات المسؤول الإيطالي خلال كلمة ألقاها في لقاء عُـقد بروما أخيرا حول عدم الاستقرار في ليبيا، حيث أبدى قناعته بأن الوقت حان لإيجاد موقف دولي متماسك بشأن ليبيا، وقد ينعكس هذا الموقف في قرار لمجلس الأمن، وبعد ذلك يعقد مؤتمر بين الليبيين.

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وفيما يتعلق بأجندة المؤتمر، قال جوري: «نعمل على الجانب الأمني، من أجل وقف إطلاق النار والتهدئة، وعلى الجانب السياسي، نسعى إلى إيجاد موقع فيما يتعلق بعديد اللاعبين (الليبيين) الذين ليسوا فقط السراج وحفتر».

وأضاف جوري أن سلسلة اجتماعات عُـقدت على المستويين الفني والدبلوماسي، استعدادًا لقمة برلين، موضحًا أنها ستنطلق «عندما تكون الظروف ناضجة»، لافتا إلى أن الألمان أرادوا عقد القمة بحلول نهاية العام.

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