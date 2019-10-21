إزالة وكر لتعاطي المخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 02:32 مساء
إزالة مخالفات في سوق الوحدة العربية ببنغازي، 21 أكتوبر 2019، (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)

أزال أفراد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الإثنين، محل إصلاح سيارات، تحول إلى وكر لتعاطي المخدرات في منطقة سيدي حسين بمدينة بنغازي.

وهدم أفراد الجهاز مخالفات في سوق الوحدة العربية الشهير بـ(سوق المصرية) في مدينة بنغازي، بعد إخطار المخالفين، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما صادروا بعض السلع التموينية التي تباع على قارعة الطريق، وتعتبر غير صالحة للاستعمال الآدمي، وسلمت إلى الجهات المختصة، وضبطوا ألعابًا نارية محظور استيرادها وفق القوانين واللوائح الجمركية لخطورتها، وتمت إزالة العشوائيات في منطقة حي الفاتح (السوق العام).

وفي سياق آخر، داهم أعضاء الجهاز عددًا من المنازل التي تؤوي مهاجرين غير الشرعيين، حيث ضبطوا أكثر من 100 مهاجر من جنسيات مختلفة، لا يملكون أوراقًا رسمية، إضافة إلى ضبط أكثر من 140 مركبة مخالفة، ضمن حملات مرورية في عدة شوارع رئيسية.

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