إصابة طفل بعيار ناري أثناء حضوره سباقًا للخيل في المرج

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 02:24 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (ارشيفية: الإنترنت)

أُصيب الطفل شاكر امبارك عبدالقادر بعيار ناري أثناء حضوره سباقًا للخيل في منطقة الكاف بالمرج شرق مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن شاكر (15 عامًا) أُصيب بعيار ناري من بندقية نوع خرطوش في اليد اليسرى، ونُقل إلى بنغازي بعد تقديم الإسعافات الأولية له.

وأكدت أن حالة الطفل الصحية مستقرة، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى. يذكر أن المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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