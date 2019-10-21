السيول تهدد «أم الرزم».. ورئيس «التسييري» يطلب المساعدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 02:06 مساء
بلدية أم الرزم، (الإنترنت: أرشيفية)

شهدت بلدية أم الرزم، التي تقع على بعد 32 كيلومترًا من مدينة درنة، حوادث عدة خلال الفترة الماضية، نتيجة السيول التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس المجلس التسييري للبلدية، عبدالونيس عوض، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن السيل جرف أسرة، ما أدى إلى وفيات إضافة إلى فقدان رضيعة، مازالت تبحث الجهات المختصة عنها.

وناشد عوض، الجهات المختصة تقديم الدعم والمساندة إلى البلدية، التي تعاني تهالك البنية التحتية، منوهًا بأن «أم الرزم» مهددة بسيول أكثر مع قرب فصل الشتاء وموسم الأمطار، ونوه بأن الحياة تتعطل تمامًا في تلك الفترة من كل عام داخل البلدية والمناطق المجاورة.

وفي سياق متصل، قال مدير مستشفى أم الرزم العام الدكتور عزالدين بريك، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الأسرة التي جرفها السيل فقدت الأم وطفلين، بينما نجا الأب وطفلان آخران بعد إسعافهما في موقع الحادث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لبنان: الحريري يتفق مع شركائه على قائمة إصلاحات أملا في تهدئة المحتجين
عربى
4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد سحرية لبذور البطيخ