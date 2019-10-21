المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات إنسانية إلى ليبيا بمليوني يورو

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسيل، اليوم الإثنين، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة مليوني يورو للمدنيين في ليبيا.

وستستخدم هذه الأموال في تقديم عدة خدمات صحية مثل الجراحات العاجلة والأدوية والأطراف الصناعية لضحايا الحرب في عدة مناطق ليبية، حسب بيان المفوضية.

ويغطي المبلغ أيضًا المساعدات الغذائية والإغاثية الطارئة الأخرى، مع التركيز على تقديم عناية خاصة للأطفال، كما سيحول المبلغ إلى الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، العاملة جميعًا على الساحة الليبية.

وتعليقًا على القرار، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانيدس، تصميم الاتحاد المستمر لمساعدة المجموعات المدنية الأكثر تأثرًا بالصراع في ليبيا، وقال إنه من المهم السماح للشركاء الدوليين بالاستمرار في عملهم دون معوقات.

وأكدت المفوضية أنها قدمت منذ العام 2014 مساعدات إنسانية وإغاثية لليبيا تقدر بـ46 مليون يورو، وحسب بيان المفوضية «تأتي هذه المساعدات ضمن برنامج أوسع بقيمة 367.7 مليون يورو، يهدف إلى مساعدة ليبيا على التعامل مع الأزمة من مختلف الجوانب».

وتصرف هذه المبالغ، وفق البيان، من موازنة الصندوق الائتماني لصالح أفريقيا، الذي أنشأته أوروبا للتعامل مع مختلف أزمات أفريقيا ومن أهمها الهجرة غير القانونية. ويقدم الاتحاد الأوروبي كما يقول مسؤولوه مساعدات للأطراف العاملة في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الجنوبية والشرقية.