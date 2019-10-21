المرتبات حتى سبتمبر: 4.93 مليار دينار إنفاق «المركزي» بالبيضاء و15.58 مليار من «المركزي» بطرابلس

مقر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت أرقام في تقرير صادر عن المصرف المركزي بالبيضاء أمس أن الإنفاق على قيمة المرتبات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 4 مليارات و751 مليون دينار من «مركزي البيضاء» بنسبة 23% من إجمالي الإنفاق على المرتبات البالغ 20.33 مليار دينار، بينما وصلت قيمة المرتبات من «مركزي طرابلس» إلى 15 مليارًا و583 مليون دينار.

لكن التقرير الصادر عاد ليؤكد أن نسبة مخصصات المرتبات ارتفعت إلى 31 % بعد تلقي 177 مليون دينار من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، مشيرًا إلى أنها «في إطار النسبة المالية التي تتناسب مع عدد سكان الإقليم» وبذلك يصل إجمالي المرتبات بالبيضاء إلى نحو 4.93 مليار دينار.

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يذكر أن بيان المصرف المركزي بطرابلس قال في وقت سابق إن إجمالي النفقات الفعلية على بند المرتبات وصل إلى 15 مليارًا و 883 مليون دينار، بفارق 300 مليون دينار عما ذكره المركزي بالبيضاء.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، إن المنطقة الشرقية من ليبيا «لا تتلقى سوى نحو 126 مليون دولار شهريًّا لدفع الرواتب لموظفي القطاعات العامة، على الرغم من امتلاكها معظم منشآت النفط»، موضحًا في تصريحات إلى وكالة «أسوشيتد برس» أن الحكومة الموقتة لجأت إلى القروض لمواصلة مهامها الإدارية مثل توفير الخدمات الصحية وغيرها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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وأشار التقرير إلى أن النفقات التسييرية بلغت 5 مليارات و807 ملايين دينار من «المركزي» بطرابلس، و 3 مليارات و 58 مليون دينار من «المركزي» بالبيضاء، فيما أوضح التقرير أن الأخير لم يسجل أية نفقات سواء في بند التنمية أو الدعم، وبالتالي يصل إجمالي الإنفاق إلى 7 مليارات و809 ملايين دينار، مقابل 28.95 مليار دينار سجلها «المركزي» بطرابلس.