«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار رعدية على بعض مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 11:46 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار رعدية على بعض مناطق الشمال الشرقي، خاصة أقصى الساحل الشرقي من طبرق إلى امساعد، وبعض مناطق الدواخل وهي «اجدابيا، وجالو، والجغبوب»، بينما تتأثر أغلب مناطق الشمال الغربي بامتداد منخفض حراري يتمركز جنوب الجزائر، ويتحرك نحو الشمال الشرقي، ينتج رياحًا جنوبية شرقية نشطة نسبيًّا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، بينما يكون الطقس معتدلًا على بقية المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال بين 25 و33 درجة مئوية، وبين 30 و35 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، ومن المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الخميس بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر السحب، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط خاصة على المناطق الساحلية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتمتد إلى الدواخل مع فرصة سقوط أمطار رعدية.

الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مناطق غدامس والحمادة وغات، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على الجفرة.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 32 و35 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

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