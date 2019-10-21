ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 11:09 صباحا

ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في حين هبط الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي اليوم الإثنين.

وصعدت العملة الأميركية إلى 1.4018 دينار مقابل 1.401 د‫ينار بفارق 0.008 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. لكن الجنيه الاسترليني هبط إلى 1.811 د‫ينار مقابل 1.819 د‫ينار بفارق 0.008 دينارالأحد. واستقر اليورو عند المستوى الذي سجله أمس.

وعلى صعيد عملات دول الجوار، هبط الدينار التونسي بفارق 0.0004 ليبلغ 0.4945 مقابل 0.4941 د‫ينار أمس، فيما واصل الدينار الجزائري استقراره عند مستوى 0.117 د‫ينار ليبي.

وارتفع الريال السعودي بفارق 0.0002 دينار، مسجلًا 0.3737 د‫ينار 0.3735 د‫ينار، والدرهم الإماراتي إلى 0.3817 د‫ينار مقارنة بـ 0.3814 د‫ينار أمس بزيادة 0.0003 دينار.

أما العملات الآسيوية، فقد ارتفع الإيوان الصيني إلى 0.1982 مقابل 0.1978 د‫ينار أمس، بفارق 0.0006، واستقر الين الياباني عند 1.29 دينار. وارتفعت الليرة التركية إلى 0.2421 د‫ينار مقابل 0.242 دينار أمس، بفارق 0.0001.

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