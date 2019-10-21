ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني في السوق الرسمية

ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في حين هبط الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي اليوم الإثنين.
وصعدت العملة الأميركية إلى 1.4018 دينار مقابل 1.401 دينار بفارق 0.008 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. لكن الجنيه الاسترليني هبط إلى 1.811 دينار مقابل 1.819 دينار بفارق 0.008 دينارالأحد. واستقر اليورو عند المستوى الذي سجله أمس.
وعلى صعيد عملات دول الجوار، هبط الدينار التونسي بفارق 0.0004 ليبلغ 0.4945 مقابل 0.4941 دينار أمس، فيما واصل الدينار الجزائري استقراره عند مستوى 0.117 دينار ليبي.
وارتفع الريال السعودي بفارق 0.0002 دينار، مسجلًا 0.3737 دينار 0.3735 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 0.3817 دينار مقارنة بـ 0.3814 دينار أمس بزيادة 0.0003 دينار.
أما العملات الآسيوية، فقد ارتفع الإيوان الصيني إلى 0.1982 مقابل 0.1978 دينار أمس، بفارق 0.0006، واستقر الين الياباني عند 1.29 دينار. وارتفعت الليرة التركية إلى 0.2421 دينار مقابل 0.242 دينار أمس، بفارق 0.0001.