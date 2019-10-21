ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني في السوق الرسمية

ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في حين هبط الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي اليوم الإثنين.

وصعدت العملة الأميركية إلى 1.4018 دينار مقابل 1.401 د‫ينار بفارق 0.008 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. لكن الجنيه الاسترليني هبط إلى 1.811 د‫ينار مقابل 1.819 د‫ينار بفارق 0.008 دينارالأحد. واستقر اليورو عند المستوى الذي سجله أمس.

وعلى صعيد عملات دول الجوار، هبط الدينار التونسي بفارق 0.0004 ليبلغ 0.4945 مقابل 0.4941 د‫ينار أمس، فيما واصل الدينار الجزائري استقراره عند مستوى 0.117 د‫ينار ليبي.

وارتفع الريال السعودي بفارق 0.0002 دينار، مسجلًا 0.3737 د‫ينار 0.3735 د‫ينار، والدرهم الإماراتي إلى 0.3817 د‫ينار مقارنة بـ 0.3814 د‫ينار أمس بزيادة 0.0003 دينار.

أما العملات الآسيوية، فقد ارتفع الإيوان الصيني إلى 0.1982 مقابل 0.1978 د‫ينار أمس، بفارق 0.0006، واستقر الين الياباني عند 1.29 دينار. وارتفعت الليرة التركية إلى 0.2421 د‫ينار مقابل 0.242 دينار أمس، بفارق 0.0001.