جامعة بريطانية تختار رسالة ماجستير طالب ليبي الأفضل في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 09:29 صباحا
جانب من تكريم الليبي محجوب الورفلي في جامعة ساوت ويلز بالمملكة المتحدة، (مليتة للنفط: أرشيفية)

كرمت جامعة ساوت ويلز بالمملكة المتحدة، الموظف في شركة مليتة للنفط والغاز، محجوب الورفلي، الذي تخرج منها بتقدير امتياز، كما اختارت رسالة الماجستير الخاصة به الأفضل للعام الجاري.

كما منحته المنظمة الدولية لإدارة المشاريع «APM» لقب أفضل طالب للعام الجاري أيضا، حسب بيان شركة مليتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وشارك الورفلي بأطروحة حملت عنوان «تطبيقات إدارة مخاطر المشاريع في قطاع النفط والغاز الليبي بعد العام 2011»، إذ استمر إعداد الدراسة نحو ثمانية عشر شهر.

وتهدف الدراسة إلى المساعدة في تنفيد المشاريع، إذ تتناول كل جوانب المشروع، وهي دراسة موضوعية لتقييم المخاطر.

بدوره، كرم رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليتة، حسين أبو سليانة ، الورفلي في إطار متابعة خطط التدريب بالشركة، وتشجيعا للمتميزين والاحتفاء بإنجازاتهم.

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