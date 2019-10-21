الثني يناقش مع وزير الزراعة سبل مواجهة التعديات على الأراضي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 01:33 صباحا
جانب من اجتماع الثني ووزير الزراعة. (الحكومة الموقتة عبر فيسبوك)

عقد رئيس وزراء الحكومة الموقتة عبدالله الثني، الأحد، اجتماعا مع وزير الزراعة حسن الزيداني لمناقشة سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية؛ ووضع آلية لحماية الأراضي الزراعية من التعديات المتكررة.

وأكد الثني خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في بنغازي، ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية في حماية هذه الأراضي الزراعية، والإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بالقطاع،  حسب ما ذكرت الحكومة الموقتة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية دعم الشركة العامة للمطاحن والأعلاف ببنغازي.

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