الثني يفتتح مكتبي السجل المدني في القوارشة والصابري ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 12:01 صباحا
جانب من افتتاح الثني لمكتب السجل المدني في القوارشة. (الحكومة الموقتة عبر فيسبوك)

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، مساء الأحد، مكتبي السجل المدني بالقوارشة، والصابري التابعين لفرع مصلحة والأحوال المدنية بنغازي، بعد إنشاء الأول، وإتمام صيانة الثاني.

وشارك في مراسم الافتتاح وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ورئيس فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي العقيد أسامة الدرسي، حيث يأتي افتتاح مكاتب المصلحة التابعة لوزارة الداخلية ضمن مشاريع الحكومة الموقتة في مدينة بنغازي.

وذكرت الحكومة الموقتة في بيان أنه جرى إنشاء مكتب السجل المدني القوارشة وفقا لأعلى المواصفات، حيث جهزت الحكومة المقر بأحدث المواصفات والتجهيزات خدمة للمواطنين من خلال هذه المصلحة التي تحوي سجلاتهم المدنية وأرقامهم الوطنية وجنسياتهم الليبية.

كما شهد مكتب السجل المدني الصابري وهو الأكبر في مدينة بنغازي صيانة ضخمة بعد تعرضه للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية إبان سيطرتها على المنطقة.

وأكد الثني، خلال مراسم الافتتاح على أهمية المصلحة لما تمثله من حصن منيع للحفاظ على الهوية الوطنية والأمن القومي الليبي.

جانب من افتتاح الثني لمكتب السجل المدني في القوارشة. (الحكومة الموقتة عبر فيسبوك)
جانب من افتتاح الثني لمكتب السجل المدني في القوارشة. (الحكومة الموقتة عبر فيسبوك)
جانب من افتتاح الثني لمكتب السجل المدني في القوارشة. (الحكومة الموقتة عبر فيسبوك)
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