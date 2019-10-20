معيتيق يطالب شركات التوزيع بإعادة تأهيل محطات الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 10:37 مساء
اجتماع معيتيق مع رؤساء مجالس إدارات شركات توزيع الوقود. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود، على ضرورة البدء المباشر في إعادة تأهيل محطات الوقود، بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وشارك في الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس رؤساء مجالس إدارات شركات «البريقة - الراحلة - نفط ليبيا - الشرارة الذهبية».

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود استعرضوا خلال الاجتماع الخطوات المتخذة لمعالجة القصور في أداء شركاتهم للحد من أزمات التوزيع المتكررة، وأكدوا أن الإجراءات العاجلة التي اتخذوها ساهمت في معالجة جزء من الأزمة طيلة الأسابيع الماضية.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق شدد خلال الاجتماع «على ضرورة البدء المباشر لإعادة تأهيل محطات الوقود لضمان انسياب كميات كافية منه بشكل منتظم لمحطات التوزيع، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي مختنقات التزود مستقبلا».

وأشارت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات بشكل دوري لمتابعة آخر مستجدات توزيع الوقود والمشاكل التي تعترض عملية التوزيع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة أميركية تبدأ في تسليم البضائع بطائرات مسيرة