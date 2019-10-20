معيتيق يبحث مع رؤساء شركات توزيع الوقود أسباب أزمات التوزيع المتكررة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 09:39 مساء
النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع رؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة في توزيع الوقود, 20 أكتوبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، ظهر اليوم الأحد، مع رؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود «البريقة، الراحلة، نفط ليبيا، الشرارة الذهبية»، الخطوات المتخذة لمعالجة القصور في أدائها للحد من أزمات التوزيع المتكررة.

وأوضح رؤساء الشركات، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أن الإجراءات العاجلة التي اتخذوها، ساهمت في معالجة جزء من الأزمة طيلة الأسابيع الماضية، وفق بيان لحكومة الوفاق اليوم.

فيما شدد معيتيق على ضرورة البدء المباشر لإعادة تأهيل محطات الوقود، لضمان انسياب كميات كافية منه بشكل منتظم لمحطات التوزيع، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي مختنقات التزود مستقبلا، كما تم الاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات بشكل دوري لمتابعة آخر مستجدات توزيع الوقود والمشاكل التي تعترضه.

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