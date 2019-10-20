ضبط عصابة ببنغازي خطفت فتاة من طرابلس وطلبت فدية 1.5 مليون دينار

المقبوض عليهم بمقر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بنغازي, (أرشيفية : الإنترنت)

تمكن أعضاء مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، مجموعة تأمين مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، من القبض على تشكيل مسلح خطف فتاة من العاصمة الليبية طرابلس وانتقل بها إلى بنغازي.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز في إدراج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنهم تلقوا بلاغًا عن وجود فتاة في غرفة العناية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تبلغ من العمر (27 عامًا)، تعرضت للطعن بسلاح أبيض نتيجة شجار بين الخاطفين، فانتقلت قوة من الجهاز وكلفت لها حماية وباشرت التحقيقات فورًا.

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وأوضح المكتب الإعلامي، أن بعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تم القبض على ثلاثة أشخاص من المنطقة الغربية مسؤولين عن خطف الفتاة، يمتهنون الخطف، وتبين بأنهم طلبوا فدية مالية من ذويهم تبلغ 1.5 مليون دينار ليبي، للإفراج عن الفتاة.

وأضاف المكتب الإعلامي، «بعد مباشرة التحقيقات والاستدلال، تبين أن أحد المتهمين في القضية يدعى (ع . ك)، هو من قام بخطف الفتاة من أمام منزلها بطرابلس، وانتقل بها إلى بنغازي»، لافتا إلى إبلاغ ذوي الفتاة، فيما تمت إحالة المتهمين للتحقيق وتسليهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.