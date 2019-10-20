قرار من الحكومة الموقتة بتدشين مصفاة نفط في طبرق بطاقة 300 ألف برميل يومياً

مصفاة نفط في ليبيا, (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، قرارًا يخول المؤسسة الوطنية للنفط، بإنشاء مصفاة نفط في طبرق، بقدرة إنتاجية 300 ألف برميل يومياً، وفق تصريحات عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي.

ووفق بيان غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، أوضح عبدالنبي «في السنوات الماضية كان تركيزنا على ضرورة توطين مصفاة في مدينة طبرق، مضيفا أن «هذه المصفاة ستستوعب ما لا يقل عن 2500 مستخدم في المستقبل».

بلدية طبرق تبحث تدشين مصفاة نفط جديدة

وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة الموقتة خولتا شركة الراحلة للخدمات النفطية بضرورة تبني هذه المصفاة، مضيفا أن شركة الراحلة بدأت في عقد اتفاقيات شراكة مع شركات عالمية لتنفيذ المصفاة بنظام الاستثمار (بي أو تي).

وقال عبدالنبي، إن اجتماعًا عقد في بلدية طبرق، بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية ومدير مكتب الأملاك العامة علي العبيدي، لتخصيص قطعة أرض لإنشاء المصفاة عليها»، مضيفا أن الشركة المنفذة طلبت مساحة أرض تقدر بـ15 هكتاراً لتشييد المصفاة عليها وتكون الأرض قريبة من خط مسلة السرير القادم إلى طبرق، وكذلك قريبة من البحر لتصدير منتجاتها، «المصفاة الحالية موجودة في طبرق وأصبحت وسط العمران وستكون هنالك صعوبة في بناء المصفاة الجديدة بجانبها».

وأوضح عبدالنبي، أن عميد بلدية طبرق تحدث مع شركة الخليج العربي للنفط ومع مصلحة التخطيط العمراني بضرورة اختيار أقرب مكان بالقرب من منطقة الخوير أو شمال مطار طبرق وتكون قريبة من خط البترول القادم من حقلي السرير ومسلة.

وأفاد أن رئيس مصلحة الأملاك العامة في طبرق سيتواصل مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني بمتابعة عميد البلدية لتخصيص قطعة الأرض، مؤكدا أن الشركة المنفذة ستنهي إجراءاتها الرسمية مع الدولة الليبية وملاك الأرض وسيتم تعويضهم حسب الأسعار المتداولة، «المطلوب الآن من الجميع التكاتف لإنشاء هذه المصفاة العملاقة خدمةً للأجيال القادمة».