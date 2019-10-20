عميد بني وليد يشكل لجنة لإزالة المباني والأكشاك العشوائية بالبلدية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 20 أكتوبر 2019, 04:52 مساء
الاجتماع الأول لأعضاء لجنة الإزالة في بني وليد. (الإنترنت)

أصدر عميد بلدية بني وليد، سالم انوير، القرار رقم (44) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لإزالة ومتابعة الأكشاك العشوائية لبيع الخضراوات الموجودة بالطرقات الرئيسية داخل نطاق البلدية، وتضم في عصويتها ممثلين عن مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي ومكتب التخطيط العمراني بالبلدية، وفق نص القرار المنشور عبر صفحة المجلس البلدي على «فيسبوك».

وعقدت اللجنة المكلفة ملف إزالة العشوائيات، اليوم الأحد، اجتماعها الأول الذي خُصِّص لمناقشة كيفية إزالة ومتابعة المباني العشوائية وأكشاك بيع الخضراوات الموجودة بالطريق العام في نطاق بلدية بني وليد.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط»، أن اللجنة ستقوم بإزالة الأكشاك التي تبيع الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية «دون تصريح مسبق من الجهات المختصة، وكل ما يعترض القانون من أجل نظافة المدينة وإظهارها بالمظهر الصحي واللائق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة أميركية تبدأ في تسليم البضائع بطائرات مسيرة