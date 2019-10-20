عميد بني وليد يشكل لجنة لإزالة المباني والأكشاك العشوائية بالبلدية

الاجتماع الأول لأعضاء لجنة الإزالة في بني وليد. (الإنترنت)

أصدر عميد بلدية بني وليد، سالم انوير، القرار رقم (44) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لإزالة ومتابعة الأكشاك العشوائية لبيع الخضراوات الموجودة بالطرقات الرئيسية داخل نطاق البلدية، وتضم في عصويتها ممثلين عن مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي ومكتب التخطيط العمراني بالبلدية، وفق نص القرار المنشور عبر صفحة المجلس البلدي على «فيسبوك».

وعقدت اللجنة المكلفة ملف إزالة العشوائيات، اليوم الأحد، اجتماعها الأول الذي خُصِّص لمناقشة كيفية إزالة ومتابعة المباني العشوائية وأكشاك بيع الخضراوات الموجودة بالطريق العام في نطاق بلدية بني وليد.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط»، أن اللجنة ستقوم بإزالة الأكشاك التي تبيع الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية «دون تصريح مسبق من الجهات المختصة، وكل ما يعترض القانون من أجل نظافة المدينة وإظهارها بالمظهر الصحي واللائق».