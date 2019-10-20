ميناء بنغازي يستقبل 15 ألف طن شعير و7200 طن قمح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 04:29 مساء
سفينة حاويات في ميناء بنغازي البحري, 20 أكتوبر 2019 (ميناء بنغازي البحري)

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحبوب (علي أم)، الوكيل الملاحي لشركة النقاء للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 15 ألف طن من حبوب الشعير، وسفينة نقل الحبوب (سي بيرد) الوكيل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 7200 طن قمح، وفق الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، في بيان اليوم.

كما استقبل الميناء سفينة نقل الحاويات (كنت شيب جوي)، الوكيل الملاحي لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 450 حاوية تحوي مواد غذائية متنوعة منها 18 حاوية تونة علب و21 حاوية إطارات و9 حاويات بطاريات سيارات و7 حاويات قرطاسية، وآلات ومعدات وأثاث وسلع معمرة، من غسالات ودفايات وشاشات مرئية ومواد صحية وبطاطين وملابس وأحذية ومواد مختلفة.

وكشف الشهيبي دخول السفينة (مسترال) الوكيل الملاحي لشركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 299 حاوية تشمل مواد غذائية وأدوية وقطع غيار سيارات ومواد منزلية وصحية وكهربائية ومضخات مياه وألعاب أطفال ومواد وسلع مختلفة و140 حاوية سيارات استيراد من الولايات المتحدة الأميركية.

واستقبل الميناء أيضًا السفينة (سويڤ) الوكيل الملاحي لشركة خطوط نبتون للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1032 ربطة خشب صناعي.

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