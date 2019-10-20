محطة وقود «ربوع البوانيس» تعود للعمل بعد توقف شهر

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 20 أكتوبر 2019, 03:40 مساء
محطة «ربوع البوانيس» تزود المواطنين بالوقود، 20 أكتوبر 2019 (الإنترنت)

فتحت محطة وقود «ربوع البوانيس» بمنطقة «سمنو» التابعة لبلدية «وادي البوانيس»، أبوابها لتزويد المواطنين بالوقود، اليوم الأحد، فور وصوله من مستودعات رأس المنقار بالمنطقة الشرقية، ذلك بعد توقف دام قرابة الشهر بسبب نقص الإمداد.

ووصلت صهاريج محملة بنحو 780 ألف لتر بنزين، أمس السبت، من مستودعات رأس المنقار، حسب تأكيدات مكتب البلدية، ومن المقرر توزيع الوقود على محطات منطقة الشاطئ، لبدء العمل فورا، بالإضافة إلى تزويد المنطقة الجنوبية بشحنات أخرى خلال الفترة المقبلة.

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يشار إلى أن أغلب مناطق الجنوب تعاني من نقص في الوقود منذ مدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

شحنات الوقود تصل محطة «ربوع البوانيس» 20 أكتوبر 2019 (الإنترنت)
محطة «ربوع البوانيس» تزود المواطنين بالوقود، 20 أكتوبر 2019 (الإنترنت)
شحنات الوقود تصل محطة «ربوع البوانيس» 20 أكتوبر 2019 (الإنترنت)
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