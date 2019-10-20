صحة الوفاق: مستشفى العيون تسلم وحدة كشف بإمكانات عالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 02:30 مساء
وحدة كشف عيون متطورة تسلمها مستشفى العيون في طرابلس. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأحد، أن مستشفى العيون بطرابلس تسلم وحدة كشف عيون متطورة تستخدم لقياس النظر وفق أحدث المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، فإن الوحدة تستخدم للكشف عن أمراض العصب البصري والماء الأبيض والأزرق وأمراض قاع العين (مضاعفات أمراض السكري وانفصال الشبكية والتهابات القزحية).

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وتشمل الوحدة جهاز كمبيوتر ملحق يستخدم لتشخيص الأخطاء البصرية، و«فوربتر» لقياس النظارة آليا حسب القرب أو البعد وللكشف عن عمى الألوان. وذكرت مديرة مستشفى العيون، د. رانيا الخوجة، أنه سيجري تشغيل الوحدة بقسم الإسعاف لتمكين إخصائي العيون من إجراء كشف العيون للحالات المستعصية طوال اليوم .

وفي مطلع الشهر الجاري، تسلم مستشفى العيون جهاز تصوير بصري مقطعي توافقي يتسم بأعلى سرعة تستخدم في ليبيا لأجهزة التصوير المقطعي للعين ذات التوافق البصري.

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