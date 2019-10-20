إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعي قرب ساحل الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 01:35 مساء
من عمليات إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي (75 كلم شمال شرق الخمس). (مكتب الإعلام والثقافة للقوات البحرية)

أنقذت القوات البحرية الليبية 89 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي (75 كلم شمال شرق الخمس)، في عملية إنقاذ هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.

وأشارت القوة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد، إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم عبر الزورق (فزان)، السبت، ينتمون إلى جنسيات أفريقية، مشيرًا إلى أن من بينهم 16 امرأة، وطفلين.

اقرأ أيضا: القوات البحرية تنقذ 148 مهاجرا غير شرعي بينهم مصريون ومغاربة

كانت غرفة عمليات حرس السواحل تلقت نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، وفور تلقي البلاغ أبحر التشكيل الأول لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ. وجرى التوجه بالمهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية.

يشار إلى أن القوات البحرية أنقذت 148 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية السبت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
اعتراف من البيت الأبيض يعزز موقف الساعين لعزل ترامب
دولى
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تطيل صلاحية البطارية وتحافظ على كفاءتها