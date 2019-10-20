إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعي قرب ساحل الخمس

من عمليات إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي (75 كلم شمال شرق الخمس). (مكتب الإعلام والثقافة للقوات البحرية)

أنقذت القوات البحرية الليبية 89 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي (75 كلم شمال شرق الخمس)، في عملية إنقاذ هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.

وأشارت القوة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد، إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم عبر الزورق (فزان)، السبت، ينتمون إلى جنسيات أفريقية، مشيرًا إلى أن من بينهم 16 امرأة، وطفلين.

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كانت غرفة عمليات حرس السواحل تلقت نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، وفور تلقي البلاغ أبحر التشكيل الأول لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ. وجرى التوجه بالمهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية.



يشار إلى أن القوات البحرية أنقذت 148 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية السبت.