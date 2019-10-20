بلدية سبها تتسلم 600 ألف لتر بنزين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 01:15 مساء
شاحنة نقل وقود تابعة لشركة البريقة لتوسيق النفط، (الإنترنت: أرشيفية)

تسلمت بلدية سبها، اليوم الأحد، 11 ناقلة بنزين بها 600 ألف لتر، وجرى توزيعها على سبع محطات وقود، ومن المقرر أن تصل خمس ناقلات أخرى غدا الإثنين.

وحصلت محطات «ربيع الجنوب، تاقرفت، أخشوم الخيل، جبل زلاف» على 100 ألف لتر بنزين لكل منها، ووصل إلى محطتي التوصل التام وأطلس 50 ألف لتر بنزين لكل منهما، ومحطة وقود البوانيس 50 ألف لتر بنزين، و50 ألف لتر ديزل، وذلك حسب بيان نشرته البلدية على موقع «فيسبوك».

وفي الأسبوع الماضي، اتفقت لجنة أزمة الوقود بالبلدية مع مستودع رأس المنقار النفطي على تزويد محطات المدينة بالوقود مباشرة، ضمن إجراءات مواجهة أزمة نقص المحروقات في المدينة. 

وطوال السنوات الماضية، عانت سبها من أزمة وقود، كان المواطنون ينتظرون لساعات طوال أمام محطات تزويد الوقود، وازدهرت خلال تلك الفترة سوق سوداء لبيع الوقود بأسعار مرتفعة، حتى اضطرت لجنة أزمة الوقود في أبريل 2017 إلى تحديد 10 محطات للعمل على مدار 24 ساعة، في محاولة لإنهاء الأزمة. 

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