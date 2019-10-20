«أملاك الدولة»: حصر المواقع المخصصة للشركات علي شاطئ حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 12:11 مساء
من لقاء رئيس مصلحة أملاك الدولة وعميد بلدية حي الأندلس اليوم الأحد. (مصلحة أملاك الدولة)

بحثت مصلحة أملاك الدولة، اليوم الأحد، مع بلدية حي الأندلس حصر المواقع المخصصة للشركات الأجنبية والمحلية على شاطئ البحر بالبلدية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المصلحة مع عميد بلدية حي الأندلس، وفق الصفحة الرسمية لمصلحة أملاك الدولة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش اللقاء، الذي حضره مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة حي الأندلس ظاهرة تحوير وإزالة بعض المباني دون الرجوع للبلدية والمصلحة.

وأكد الاجتماع عدم منح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والقائمة على مواقع ومحال مملوكة للدولة دون الرجوع لمكتب أملاك الدولة المختص.

وأُسست مصلحة أملاك الدولة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي أواخر العام 2012، وهي جهة اعتبارية مستقلة ماليا تتبع وزارة المالية، وتختص بإدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة الخاصة والعامة.

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