الأرصاد: أمطار مصحوبة بـ«سحب رعدية» على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 10:53 صباحا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن ارتفاع الموج على الساحل الليبي لن يتجاوز 1.25 متر، حيث تبلغ أقصى سرعة للرياح 20 عقدة.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، هطول أمطار متفرقة قد تصاحبها خلايا من السحب الرعدية على ساحل الجبل الأخضر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية على أغلب الساحل، قليلة السحب على ساحل مصراتة وسرت، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

- البحر خفيف الموج، ويتراوح ارتفاعه بين 0.25 و1.25 متر، وتبلغ درجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
- تتكاثر السحب، مع سقوط أمطار متفرقة قد تصاحبها خلايا من السحب الرعدية على ساحل الجبل الأخضر.

- الرياح شمالية غربية إلى بحرية بوجه عام، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- البحر خفيف الموج، إذ لا يتجاوز ارتفاعه 1.25 متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة تكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

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