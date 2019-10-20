«مالية الوفاق»: إعداد معاشات التضامن الاجتماعي لثلاثة أشهر مقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 10:00 صباحا
المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري. (الإنترنت)

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق إنها أعدت قيمة المعاشات الأساسية الخاصة بصندوق التضامن الاجتماعي للأشهر الثلاثة المقبلة.

ووفق إدارة الميزانية، السبت فإن الوزارة تعمل على الانتهاء من إجراءات تسييل الأموال المخصصة لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إلى الصندوق. وتأتي الإجراءات الخاصة بالمعاشات الأساسية عن الربع الرابع من العام الجاري، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس عن وزارة المالية.

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والأسبوع الماضي، ناقش وكيل وزارة المالية مشكلة تأخر سداد المعاشات الأساسية خلال اجتماع موسع الأسبوع الماضي عقد في مقر الوزارة بطرابلس.

وأصدر وزير المالية، فرج بومطاري، قرارا الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لحصر الديون والالتزامات المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي.

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