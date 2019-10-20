قبائل برقة تجدد دعمها لمجلس النواب والمشير حفتر

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 20 أكتوبر 2019, 01:55 صباحا
لقاء سابق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع أعيان أجدابيا، يوم 25 أكتوبر 2018. (أرشيفية: بوابة الوسط)

جدد أعيان ومشايخ قبائل برقة التأكيد على «موقفها الثابت والدائم في وحدة الوطن ودعم مجلس النواب ودعم المؤسسة العسكرية»، معتبرة أن «مجلس النواب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي».

وقالت القبائل في بيان أصدرته ليل السبت، على «دور مجلس النواب في اختيار أي حكومة ومنحها الثقة باعتباره حق دستوري وواجب وطني للتعبير عن رأي الشعب وكذلك إعادة النظر في محافظ مصرف ليبيا المركزي والإعداد لمؤتمر برلين».

وأبدت القبائل تطلعها «لإعادة توحيد المؤسسات الليبية وخاصة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وعدم التمسك بأشخاص لقيادة هذه المواقع».

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وطالبت قبائل برقة «كافة قبائل المنطقة الغربية من ليبيا بالانحياز للوطن واتخاذ الموقف التاريخي الصحيح والوقوف صفا واحدا مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ودعمه ونصرته في الحرب على الارهاب والتطرف وصولا لتحرير الوطن وبناء الدولة الوطنية المستقلة»، مؤكدة رفضها «القاطع أي تدخل أجنبي  يؤثر على سير المعركة ونتائجها ونرفض أي إملاءات اجنبية في الشأن  الداخلي الليبي». 

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