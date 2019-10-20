مركز «وشم» يناقش قانون العمل الليبي من منظور حقوق المرأة

ناقش مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي، قانون العمل الليبي «رقم 12 لسنة 2010» من منظور حقوق المرأة، بحضور ومشاركة العديد من النشطاء والمختصين.

وتناول النقاش الذي شارك فيه عدد من الحقوقيين«اتجاه القانون من ناحية التمييز الإيجابي لصالح النساء».

كما تطرق المشاركون في النقاش إلى «المغالاة في التمييز الإيجابي دفعت ارباب العمل في القطاع الخاص إلى البعد عن توظيف النساء والبحث عن بديل لهن أو الرمي بالقانون عرض الحائط وعدم ايلاء الاهتمام لما تضمنه من حقوق».

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وأشير خلال النقاش إلى «ضرورة العمل على التوعية بالاجراءات المتوجب اتخاذها، والجهة الإدارية التي يتوجب مخاطبتها لو حدث هناك أي أنتهاك».