مدير الدعم المركزي بـ«داخلية الوفاق» يناقش تكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 10:37 مساء
جانب من اجتماع الدعم المركزي في طرابلس. (داخلية الوفاق عبر فيسبوك)

عقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق، العميد محمد فتح الله، اليوم السبت، اجتماعا برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة ورئيس قوة الدعم الخاصة ورئيس قوة التدخل السريع بالإدارة، لمناقشة تكثيف الدوريات والتمركزات الأمنية في شوارع المدن.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر قوة التدخل السريع من خلال تكثيف عمل الدوريات والتمركزات الأمنية؛ لحفظ الأمن والاستقرار ومحافظة على الممتلكات العامة والخاصة المجاهرة بالأمن، والالتزام بالضبط والربط بين جميع منتسبي الإدارة، لأداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه، حسب بيان لوزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك». 

واستمع مدير الإدارة خلال الاجتماع إلى شرح وافِ من رؤساء الفروع والمكاتب حول سير العملية الأمنية، وثمن جهود أعضاء الإدارة وقوة التدخل السريع في ضبط المجرمين والخارجين عن القانون، والمحافظة على الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين، مطالبا ببذل المزيد من الجهد خدمة الوطن والمواطن.

جانب من اجتماع الدعم المركزي في طرابلس. (داخلية الوفاق عبر فيسبوك)
جانب من اجتماع الدعم المركزي في طرابلس. (داخلية الوفاق عبر فيسبوك)
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