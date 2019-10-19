الهلال الأحمر يحذر السكان القريبين من الأودية في غات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 10:15 مساء

الهلال الأحمر الليبي يطالب المواطنين القاطنين قرب الأودية ومجاري السيول في غات بـ« أخذ الحيطة والحذر حيث تنبؤات الأرصاد الجوية تشير إلى هطول أمطار غزيرة بالأودية المحيطة بغات»، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للهلال الأحمر بغات على فيسبوك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
اعتراف من البيت الأبيض يعزز موقف الساعين لعزل ترامب
دولى
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
حقوقيون بالأمم المتحدة يدعون مالطا إلى بذل مزيد من الجهد في قضية «غاليتزيا»
دولى
مقاتلات أميركية تدمر مركزا للعمليات شمال سورية بعد الانسحاب منه
دولى
في العدد 204: المدنيون يدفعون فاتورة الحرب وإضراب المعلمين يشل المدارس
ليبيا
قصف مقر «كتيبة باب تاجوراء» بشارع بن عاشور بطرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تعرف إلى جديد «جاز هوندا»