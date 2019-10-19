الهلال الأحمر يحذر السكان القريبين من الأودية في غات

الهلال الأحمر الليبي يطالب المواطنين القاطنين قرب الأودية ومجاري السيول في غات بـ« أخذ الحيطة والحذر حيث تنبؤات الأرصاد الجوية تشير إلى هطول أمطار غزيرة بالأودية المحيطة بغات»، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للهلال الأحمر بغات على فيسبوك.