وكيل وزارة التعليم يبحث مع مديرية أمن طرابلس البرامج التثقيفية المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 08:44 مساء
وكيل وزارة التعليم محمد أبوبكر، مع مدير أمن طرابلس، العميد دكتور أسامة عويدات, 16 أكتوبر 2019 (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم محمد أبوبكر، الأربعاء الماضي، مع مدير أمن طرابلس، العميد دكتور أسامة عويدات، سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة بين مراقبات التعليم ومديرية أمن طرابلس.

وناقش الاجتماع، الذي عُـقد في مقر مديرية أمن طرابلس بمنطقة الفرناج، التعاون بين مراقبات التعليم ومديرية الأمن في مجال بناء الشخصية والبرامج الثقافية المشتركة، وكذلك تأمين المؤسسات والمرافق والمصالح التعليمية في نطاق المديرية، وفق بيان لوزارة التعليم اليوم.

كما تم اقتراح إبرام اتفاق بين الوزارة والمديرية ليشمل كافة برامج التعاون المشتركة، إضافة لوضع خطة تأمينية ومرورية شاملة بالتعاون مع مسؤولي ومديري المراقبات، لتأمين الطلاب على مدار اليوم الدراسي، وتنفيذ دوريات ثابتة ومتحركة حول المدارس والمعاهد الفنية والتقنية والكليات لضمان سلامة الطلاب والمنشآت التعليمية حال مواجهة أي طارئ.

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