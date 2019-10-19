اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية

وفد البرلمان الليبي في زيارة للبرلمان المصري بالقاهرة, 19 أكتوبر 2019 (البرلمان الليبي)

توصل نواب البرلمان المجتمعون في القاهرة لعدة قرارات تهدف لحل الأزمة الليبية، أهمها تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسة لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال.

وأكد النواب المجتمعون في القاهرة، خلال بيان اليوم، ترحيبهم بكل الجهود الدولية، لوضع حل للأزمة الليبية، لكنهم رفضوا أي تجاوز لمجلس النواب، والمحاولة لوضع حلول تستند على معايير أخرى، «كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلة للشعب الليبي، ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعية»، موضحين أن أي محاولات للزجِ بالسلطة القضائية، في العمل السياسي هو أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها، ويؤدي إلى خلل كبير بمبدأ الفصل بين السلطات.

ويزور وفد من أعضاء مجلس النواب القاهرة، بدعوة من مجلس النواب المصري، يضم تسعين نائبًا ممثلين عن الدوائر الثلاث عشرة، وفق البيان.

وأوضح البيان أن الاجتماع اليوم مع أعضاء البرلمان المصري، شمل التشاور حول آخر المستجدات، وسبل حل الأزمة الليبية، مضيفًا أن هذا اللقاء يأتي في ظروف «جعلت من الصعب على مجلس النواب العمل بشكل طبيعي، خصوصًا مع تزايد الضغوط التي تمارس للسيطرة على إرادته، ومحاولات تقسيمه لإفشاله، وفي ظل تدخلات دولية متزايدة في الشأن الليبي أدت إلى تفاقم الوضع السياسي».

انطلاق اجتماعات نواب البرلمان الليبي في القاهرة

وشدد أعضاء مجلس النواب، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة، مطالبين رئاسة مجلس النواب بالتواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، لتوضيح رؤية المجلس ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤية موحدة للحل وصولًا لإجراء انتخابات في أقرب وقت، والدعوة إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.

أعضاء من مجلس النواب يبحثون مع نظرائهم المصريين عددا من القضايا بين الجانبين

فيما أكد البيان تضامن كافة أعضاء مجلس النواب مع النائبة سهام سرقيوة، وعائلتها وغيرها من المخطوين والمختفين قسريًّا ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون.

وحمل أعضاء مجلس النواب المسؤولية الكاملة للجهات التنفيذية على تقصيرها وعدم تقديم الخدمات اللازمة في المدن والمناطق المهجَّرة بأنحاء ليبيا.

وفي ختام البيان وجه أعضاء مجلس النواب شكرهم لمصر على استضافتها للقاء، و«دعمها مؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها مجلس النواب».