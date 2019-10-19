ليبيا تشارك في المؤتمر الأفريقي لتسجيل المواليد والوفيات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 01:04 مساء
جانب من المشاركة الليبية في المؤتمر. (صفحة داخلية الوفاق على فيسبوك).

شارك رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية، محمد بالتمر، في المؤتمر الوزاري الخامس للتسجيل المدني والإحصائيات الإستراتيجية للدول الأفريقية، بالعاصمة الزامبية لوساكا.

واختتمت أعمال المؤتمر، أمس الجمعة، في لوساكا، حيث تناول على مدى يومين كيفية تفعيل آليات التسجيل المدني للمواليد والوفيات في جميع دول القارة السمراء، والتصدي للمشكلات المتعددة التي تواجه عمليات التسجيل، وفق صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

حضر المؤتمر أكثر من 700 مشارك من الوزراء والخبراء وكبار المسؤولين المعنيين بأعمال التسجيل المدني، بإشراف من مفوضية الاتحاد الأفريقي، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة.

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