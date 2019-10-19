الأرصاد: 15 عقدة أقصى سرعة للرياح وأمطار متوقعة على «الجبل الأخضر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 12:53 مساء

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن ارتفاع الموج على الساحل الليبي لن يتجاوز 1.25 متر، حيث تبلغ أقصى سرعة للرياح 15 عقدة.

وتوقعت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم السبت، سقوط أمطار متفرقة قد تصاحبها خلايا من السحب الرعدية اليوم وغدا على ساحل الجبل الأخضر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على ساحل سرت، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- البحر خفيف الموج، ويتراوح ارتفاعه بين 0.50 ومتر واحد، وتبلغ درجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
- سقوط أمطار متفرقة قد تصاحبها خلايا من السحب الرعدية اليوم وغدا على ساحل الجبل الأخضر، واحتمالية سقوط أمطار غدا على ساحل بنغازي.

- الرياح بحرية بوجه عام، غربية على أقصى الساحل الشرقي، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- البحر خفيف الموج، إذ لا يتجاوز ارتفاعه 1.25 متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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