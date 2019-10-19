القوات البحرية تنقذ 148 مهاجرا غير شرعي بينهم مصريون ومغاربة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 12:41 مساء
المهاجرون غير الشرعيين أثناء إنقاذهم. (صفحة القوات البحرية على فيسبوك).

أنقذت القوات البحرية الليبية 148 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية، عن طريق الزورق «فزان» التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس.

وجاء بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، 15 امرأة و11 طفلا، حسب تأكيد مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، مشيرا إلى أن القوارب الثلاثة كانت على مسافات متباينة.

وأوضح المكتب أن القارب الأول والثاني كانا على بعد نحو 90 ميلا شمال بوكماش، والقارب الثالث على بعد نحو 60 ميلا شمال صبراتة، مشيرا إلى أن المهاجرين من جنسيات عربية (المغرب، الجزائر، مصر، الصومال)، وأخرى أفريقية.

وقال إنه بعد إنقاذ المهاجرين جرى تسليمهم إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء طريق السكة، اليوم السبت.

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