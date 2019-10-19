سفارة أميركا تعلن مشاركة واشنطن في «مؤتمر برلين»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 12:14 مساء
السفير الأميركي ريتشارد نورلاند والمبعوث الأممي غسان سلامة (أرشيفية: سفارة أميركا)

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستشارك في مؤتمر برلين المقرر عقده مطلع الشهر المقبل لحل الأزمة الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكرت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»، إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى المشاركة في الجولة التالية من اجتماعات برلين، تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة».

اقرأ أيضا: «القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب وحل التنظيمات المسلحة  

وعبر سلامة، عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن قرار من مجلس الأمن الدولي، يلزم القوى الأجنبية بوقف «حرب بالوكالة» تشهد تصعيدا ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حسب تصريحاته لـ«رويترز» الأسبوع الماضي.

واستضافت برلين في 17 سبتمبر الماضي، اجتماعا «غير معلن» لمعالجة الأزمة الليبية، ضم ممثلين عن دول أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، كما حضره المبعوث الأممي، غسان سلامة، وذلك بمبادرة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ويسعى المؤتمر إلى حشد الأطراف الخارجية الرئيسية المؤثرة في الأزمة الليبية، لوقف الانتهاكات المتزايدة لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة، والضغط على حلفائهم داخل ليبيا، للالتزام بوقف لإطلاق النار وبدء عملية سياسية جديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
اعتراف من البيت الأبيض يعزز موقف الساعين لعزل ترامب
دولى
حقوقيون بالأمم المتحدة يدعون مالطا إلى بذل مزيد من الجهد في قضية «غاليتزيا»
دولى
مقاتلات أميركية تدمر مركزا للعمليات شمال سورية بعد الانسحاب منه
دولى
في العدد 204: المدنيون يدفعون فاتورة الحرب وإضراب المعلمين يشل المدارس
ليبيا
البزار للعناية بالبشرة المختلطة
أناقة وجمال
لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في سنغافورة