زراعة قوقعة صناعية في عملية نادرة بمركز طبرق الطبي

أطباء مركز طبرق يجرون عملية زراعة القوقعة. (الإنترنت).

تمكن فريق من الأطباء المتخصصين بمركز طبرق الطبي من زراعة قوقعة صناعية لمريض، في عملية هي الثانية من نوعها، على المستوى المحلي.

وقال مسؤول الإعلام بالمركز، معتز خالد، إن العملية تمت على هامش ورشة العمل الثانية لزراعة القوقعة لأحد المرضى، بإشراف الإخصائيين في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، ومن بينهم الدكتور حسين الخمري، والدكتور سالم عمير، وإخصائية السمعيات الدكتورة أريج المنصوري.

وأضاف خالد أن الورشة تشمل تدريب أطباء قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وأن العمليات التي تتم من هذا النوع ويتكفل بها المركز هدفها «تخفيف العبء عن المرضى، خصوصا أن هذه الأجهزة تعتبر غالية الثمن».

وشهد مركز طبرق الطبي مع بداية العام الجاري عددا من العمليات الجراحية النادرة، فضلا عن افتتاح عدد من الأقسام الطبية، منها قسم القسطرة القلبية والتشخيصية والعلاجية، والأورام، وعمليات القلب المفتوح، بالتعاون مع الجمعية الأميركية.